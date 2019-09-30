Авиапассажирам рейса Краснодар – Иркутск пришлось посетить Екатеринбург

Пассажиры, летевшие из Краснодара в Иркутск, будут доставлены в сибирский город из Екатеринбурга резервным самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии». Он уже вылетел из столицы Урала, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ранее экипаж Airbus A320, выполнявшего рейс U6-699 по маршруту Краснодар – Иркутск, после взлета из аэропорта Краснодара сообщил о столкновении с птицей. По данным ТАСС, для осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и обеспечения безопасного полета экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в базовом аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

Согласно данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, резервный борт вылетел в Иркутск в 11:36 по московскому времени.

Фото: страница аэропорта Кольцово в соцсети Facebook