30 сентября
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Авиапассажирам рейса Краснодар – Иркутск пришлось посетить Екатеринбург

Главная Происшествия
Иркутск
17:20 30 Сентября 2019
самолет, птица, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Пассажиры, летевшие из Краснодара в Иркутск, будут доставлены в сибирский город из Екатеринбурга резервным самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии». Он уже вылетел из столицы Урала, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ранее экипаж Airbus A320, выполнявшего рейс U6-699 по маршруту Краснодар – Иркутск, после взлета из аэропорта Краснодара сообщил о столкновении с птицей. По данным ТАСС, для осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и обеспечения безопасного полета экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в базовом аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

Согласно данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, резервный борт вылетел в Иркутск в 11:36 по московскому времени.

Фото: страница аэропорта Кольцово в соцсети Facebook

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Пропавшего в Бурятии бизнесмена нашли в монастыре

Пропавшего в Бурятии бизнесмена нашли в монастыре

19 Сентября 2019 г.
Уголовное дело об убийстве прекращено
Новости Иркутска: В иркутских горах нашли погибшего туриста

В иркутских горах нашли погибшего туриста

16 Сентября 2019 г.
Пропавшего жителя города Слюдянка искали с 6 сентября
Новости Иркутска: В Ангарске загорелась квартира в газифицированном доме

В Ангарске загорелась квартира в газифицированном доме

15 Сентября 2019 г.
Причины пожара установлены
Новости Иркутска: Город в Иркутской области час прожил без электроэнергии

Город в Иркутской области час прожил без электроэнергии

13 Сентября 2019 г.
Причина аварийного отключения пока не выяснена
Новости Иркутска: Установка котельной для военных в Улан-Удэ привела к уголовному делу

Установка котельной для военных в Улан-Удэ привела к уголовному делу

11 Сентября 2019 г.
Оно расследуется в отношении гендиректора СМУ-11
Новости Иркутска: В Красноярске будут судить живодера, сбросившего собаку с 9 этажа

В Красноярске будут судить живодера, сбросившего собаку с 9 этажа

3 Сентября 2019 г.
Животное погибло
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Бурятским энергетикам срезали плату за воду

Бурятским энергетикам срезали плату за воду

27 Сентября 2019 г.
Гусиноозерской ГРЭС удалось избежать убыточности
Новости Иркутска: Мэр Иркутска не захотел уходить в депутаты

Мэр Иркутска не захотел уходить в депутаты

26 Сентября 2019 г.
Дмитрий Бердников останется на посту до истечения срока полномочий в 2020 году
Новости Иркутска: В Бурятии ликвидировали последствия летнего паводка

В Бурятии ликвидировали последствия летнего паводка

25 Сентября 2019 г.
Летом в республике было подтоплено в общей сложности 915 домов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356