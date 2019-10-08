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В кафе Иркутской области массово отравились дети и взрослые

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Иркутск
14:23 8 Октября 2019
происшествия, иркутск
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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После обеда в кафе быстрого питания в Иркутской области отравились 13 человек. Пострадавших госпитализировали в больницы из Братска, Братского и Нижнеилимского районов. Об этом сообщается на сайте областного управления Роспотребнадзора. 

«Все пострадавшие связывают свое заболевание с продуктами питания, которые они приобретали в кафе-закусочной, расположенной в Братске, по ул. Кирова 18», — говорится в сообщении. 

Госпитализированы шесть человек, в том числе двое детей. На амбулаторном лечении находятся семь человек, в том числе один ребенок. 

Специалисты начали эпидемиологическое расследование, они отобрали пробы воды и пищевой продукции. При проверке эксперты обнаружили нарушения в закусочной: отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность еды, отсутствие технологической документации и программы производственного контроля, наличие продуктов с истекшим сроком годности. 

Деятельность кафе-закусочной временно приостановлена, на продукцию наложен арест, пояснили в ведомстве. 

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