В кафе Иркутской области массово отравились дети и взрослые

После обеда в кафе быстрого питания в Иркутской области отравились 13 человек. Пострадавших госпитализировали в больницы из Братска, Братского и Нижнеилимского районов. Об этом сообщается на сайте областного управления Роспотребнадзора.

«Все пострадавшие связывают свое заболевание с продуктами питания, которые они приобретали в кафе-закусочной, расположенной в Братске, по ул. Кирова 18», — говорится в сообщении.

Госпитализированы шесть человек, в том числе двое детей. На амбулаторном лечении находятся семь человек, в том числе один ребенок.

Специалисты начали эпидемиологическое расследование, они отобрали пробы воды и пищевой продукции. При проверке эксперты обнаружили нарушения в закусочной: отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность еды, отсутствие технологической документации и программы производственного контроля, наличие продуктов с истекшим сроком годности.

Деятельность кафе-закусочной временно приостановлена, на продукцию наложен арест, пояснили в ведомстве.