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В ТЦ Красноярска вандалы испортили маркировку для слабовидящих

Главная Происшествия
Иркутск
10:13 10 Октября 2019
красноярск, происшествия, вандализм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Маркировка для слабовидящих и кнопка вызова персонала на входе в Дом быта на пр. Мира в Красноярске не продержалась и суток. Средства, которые призваны повышать доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями, испортили вандалы. Они вырвали кнопку вызова и оборвали наклейки на стеклах, которые предприниматели только успели оборудовать, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«На мой взгляд, это не просто хулиганство или акт вандализма. Это поступок бесчеловечный и бессовестный. Он направлен против тех, кто нуждается в нашем особом отношении, кому больше других нужна поддержка и помощь. Оправдания такому поведению просто нет», – цитирует пресс-служба администрации Красноярска руководителя Центрального района Вадима Войцеховского.

Кнопку уже отремонтировали, а маркировку нанесут заново. В мэрии напомнили номер, по которому красноярцы могут сообщать об актах вандализма - 227-92-50.

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