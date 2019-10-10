В ТЦ Красноярска вандалы испортили маркировку для слабовидящих

Маркировка для слабовидящих и кнопка вызова персонала на входе в Дом быта на пр. Мира в Красноярске не продержалась и суток. Средства, которые призваны повышать доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями, испортили вандалы. Они вырвали кнопку вызова и оборвали наклейки на стеклах, которые предприниматели только успели оборудовать, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«На мой взгляд, это не просто хулиганство или акт вандализма. Это поступок бесчеловечный и бессовестный. Он направлен против тех, кто нуждается в нашем особом отношении, кому больше других нужна поддержка и помощь. Оправдания такому поведению просто нет», – цитирует пресс-служба администрации Красноярска руководителя Центрального района Вадима Войцеховского.

Кнопку уже отремонтировали, а маркировку нанесут заново. В мэрии напомнили номер, по которому красноярцы могут сообщать об актах вандализма - 227-92-50.