В Иркутске семеро студентов госпитализированы с отравлением после обеда в столовой

В инфекционную больницу Иркутска госпитализированы семь студентов с подозрением на пищевое отравление. Все они обедали в вузовской столовой, после этого самочувствие молодых людей стало резко ухудшаться. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В 13:00 семь человек, это взрослые, госпитализированы в инфекционную больницу. У них, по предварительным данным, острая кишечная инфекция. Начато эпидемиологическое расследование», — сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве не уточняют, в каком именно вузе Иркутска произошло отравление.