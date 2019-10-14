14 октября
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В Иркутске семеро студентов госпитализированы с отравлением после обеда в столовой

Главная Происшествия
Иркутск
16:12 14 Октября 2019
иркутск, происшествия, врачи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В инфекционную больницу Иркутска госпитализированы семь студентов с подозрением на пищевое отравление. Все они обедали в вузовской столовой, после этого самочувствие молодых людей стало резко ухудшаться. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В 13:00 семь человек, это взрослые, госпитализированы в инфекционную больницу. У них, по предварительным данным, острая кишечная инфекция. Начато эпидемиологическое расследование», — сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве не уточняют, в каком именно вузе Иркутска произошло отравление.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В ТЦ Красноярска вандалы испортили маркировку для слабовидящих

В ТЦ Красноярска вандалы испортили маркировку для слабовидящих

10 Октября 2019 г.
В мэрии такой поступок считают бесчеловечным
Новости Иркутска: В кафе Иркутской области массово отравились дети и взрослые

В кафе Иркутской области массово отравились дети и взрослые

8 Октября 2019 г.
Они ели в ресторане быстрого питания
Новости Иркутска: Авиапассажирам рейса Краснодар – Иркутск пришлось посетить Екатеринбург

Авиапассажирам рейса Краснодар – Иркутск пришлось посетить Екатеринбург

30 Сентября 2019 г.
Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку после столкновения с птицей
Новости Иркутска: Пропавшего в Бурятии бизнесмена нашли в монастыре

Пропавшего в Бурятии бизнесмена нашли в монастыре

19 Сентября 2019 г.
Уголовное дело об убийстве прекращено
Новости Иркутска: В иркутских горах нашли погибшего туриста

В иркутских горах нашли погибшего туриста

16 Сентября 2019 г.
Пропавшего жителя города Слюдянка искали с 6 сентября
Новости Иркутска: В Ангарске загорелась квартира в газифицированном доме

В Ангарске загорелась квартира в газифицированном доме

15 Сентября 2019 г.
Причины пожара установлены
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Гимназию в Иркутске закрыли на карантин из-за пневмонии и ОРВИ

Гимназию в Иркутске закрыли на карантин из-за пневмонии и ОРВИ

10 Октября 2019 г.
Заболевание зафиксировано у 12 учеников
Новости Иркутска: В Чите открыли школу бизнеса для детей

В Чите открыли школу бизнеса для детей

12 Октября 2019 г.
Это первое такое учебное заведение в Забайкалье
Новости Иркутска: Иркутян возмутило видео с привязанным к забору гималайским медведем

Иркутян возмутило видео с привязанным к забору гималайским медведем

11 Октября 2019 г.
Животное «работает» в передвижном цирке
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356