Иркутянин, толкнувший друга под КамАЗ, арестован

В Иркутске арестован 26-летний парень, который во время ссоры толкнул приятеля под грузовик. На улице Баррикад молодой человек поспорил со старшим товарищем из Братска. В ходе потасовки он вытолкнул 32-летнего мужчину на дорогу, где в этот момент проезжал КамАЗ.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу, а его приятеля задержали. В отношении иркутянина возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

«Мужчина был задержан на месте очевидцами произошедшего - водителями транспортных средств. Следователями СКР установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Куйбышевский районный суд Иркутска избрал для подозреваемого меру пересечения в виде заключения под стражу. Мужчине назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.