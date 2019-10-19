Самолет из Улан-Удэ готовится к срочной посадке в Красноярске

Пассажирам рейса Улан-Удэ-Москва авиакомпании Smartavia объявили о срочной посадке в аэропорту Красноярска — поступило сообщение о том, что борт может быть заминирован. Об этом пишут РИА «Новости».

«Следовал из Улан-Удэ в Домодедово. По предварительным данным, запросил посадку. Предварительно из-за того, что на борту может находиться взрывное устройство», — подтвердили в красноярском аэропорту.

Командир принял решение посадить судно в ближайшем по пути следования пункте. Пока судно не приземлилось в краевом центре — борт вырабатывает топливо. Сколько пассажиров находится в самолете, не уточняется. Известно, что это Boeing 737, рассчитанный примерно на 189 человек.