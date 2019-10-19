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Самолет из Улан-Удэ готовится к срочной посадке в Красноярске

Главная Происшествия
Иркутск
15:42 19 Октября 2019
происшествия, борт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Пассажирам рейса Улан-Удэ-Москва авиакомпании Smartavia объявили о срочной посадке в аэропорту Красноярска — поступило сообщение о том, что борт может быть заминирован. Об этом пишут РИА «Новости». 

«Следовал из Улан-Удэ в Домодедово. По предварительным данным, запросил посадку. Предварительно из-за того, что на борту может находиться взрывное устройство», — подтвердили в красноярском аэропорту. 

Командир принял решение посадить судно в ближайшем по пути следования пункте. Пока судно не приземлилось в краевом центре — борт вырабатывает топливо.  Сколько пассажиров находится в самолете, не уточняется. Известно, что это Boeing 737, рассчитанный примерно на 189 человек. 

 

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