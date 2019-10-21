В Улан-Удэ задержали пассажира, «заминировавшего» самолет

Самолет авиакомпании Smartavia, следовавший по маршруту «Улан-Удэ-Москва», в минувшие выходные экстренно приземлился в аэропорту Красноярска. Причиной вынужденной посадки стало сообщение о бомбе на борту. Некоторое время воздушное судно кружило над городом, вырабатывая топливо. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

Самолет обследовали кинологи, взрывных устройств обнаружено не было, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как выяснилось, сообщение о бомбе в самолете оставил опоздавший на рейс пассажир. Звонок поступил из гостиницы. Его задержали сотрудники полиции Бурятии. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 3 лет.

Из-за лже-террориста пассажиры самолета вылетели в Домодедово только через четыре часа.