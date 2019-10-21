21 октября
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Из горящей школы в Иркутской области эвакуировали 129 человек

Главная Происшествия
Иркутск
17:36 21 Октября 2019
иркутск, происшествия, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
версия для печати Ico_print

В поселке Олха Иркутской области горела школа №7. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что огонь вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки. Сотрудники учебного учреждения вызвали на место спасателей. Еще до прибытия пожарных из здания эвакуировали 129 человек. Пострадавших в результате ЧП нет, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Серьезно поврежден огнем один из классов школы. Занятия сегодня отменены для проведения обследования здания. Также в образовательном учреждении потребуется провести ремонт.

В МЧС отмечают, что перед началом учебного года в школе была проведена плановая проверка пожарной безопасности – нарушений не выявлено.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В Улан-Удэ задержали пассажира, «заминировавшего» самолет

В Улан-Удэ задержали пассажира, «заминировавшего» самолет

21 Октября 2019 г.
Борт вчера экстренно приземлился в Красноярске
Новости Иркутска: Самолет из Улан-Удэ готовится к срочной посадке в Красноярске

Самолет из Улан-Удэ готовится к срочной посадке в Красноярске

19 Октября 2019 г.
Воздушное судно летело в Москву
Новости Иркутска: Иркутянин, толкнувший друга под КамАЗ, арестован

Иркутянин, толкнувший друга под КамАЗ, арестован

17 Октября 2019 г.
Пострадавший в больнице
Новости Иркутска: В Иркутске семеро студентов госпитализированы с отравлением после обеда в столовой

В Иркутске семеро студентов госпитализированы с отравлением после обеда в столовой

14 Октября 2019 г.
Состояние пострадавших - средней степени тяжести
Новости Иркутска: В ТЦ Красноярска вандалы испортили маркировку для слабовидящих

В ТЦ Красноярска вандалы испортили маркировку для слабовидящих

10 Октября 2019 г.
В мэрии такой поступок считают бесчеловечным
Новости Иркутска: В кафе Иркутской области массово отравились дети и взрослые

В кафе Иркутской области массово отравились дети и взрослые

8 Октября 2019 г.
Они ели в ресторане быстрого питания
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Уникальную медную статую Будды нашли в селе Иркутской области

Уникальную медную статую Будды нашли в селе Иркутской области

19 Октября 2019 г.
Ее обнаружили в земле
Новости Иркутска: ДФО могут предоставить 15 млрд рублей на льготную ипотеку

ДФО могут предоставить 15 млрд рублей на льготную ипотеку

18 Октября 2019 г.
Проект соответствующего постановления правительства опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
Новости Иркутска: Иркутские «моржи» открыли сезон

Иркутские «моржи» открыли сезон

21 Октября 2019 г.
Они переплыли Ангару
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19