Из горящей школы в Иркутской области эвакуировали 129 человек

В поселке Олха Иркутской области горела школа №7. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что огонь вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки. Сотрудники учебного учреждения вызвали на место спасателей. Еще до прибытия пожарных из здания эвакуировали 129 человек. Пострадавших в результате ЧП нет, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Серьезно поврежден огнем один из классов школы. Занятия сегодня отменены для проведения обследования здания. Также в образовательном учреждении потребуется провести ремонт.

В МЧС отмечают, что перед началом учебного года в школе была проведена плановая проверка пожарной безопасности – нарушений не выявлено.