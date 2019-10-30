Иркутская область пострадала от сильного ветра

Сильный ветер и обильные осадки стали причиной целого ряда происшествий в Иркутской области. В эпицентре событий вновь оказался город Тулун, который в этом году серьезно пострадал от наводнения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«На 8 часов утра на контроле главного управления находится аварийное отключение электроэнергии в 35 населенных пунктов 6 районов Иркутской области: Нижнеилимском, Нижнеудинском, Братском, Зиминском, Тайшетском и Чунском районах. Задействовано 18 аварийно-восстановительных бригад», - рассказали в главном управлении МЧС по Иркутской области.

Причиной отключений стал сильный ветер минувшей ночью. Его порывы достигали 23 м/с. На ул. Островского в Тулуне ветер сорвал кровлю на пятиэтажном жилом доме на площади 600 кв. м. В результате было повреждено восемь легковых автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших.

По данным спасателей, сегодня в западных, северных, верхнеленских районах региона местами ожидается усиление западного ветра до 25-27 м/с, метели.

Как сообщали Sibnovosti.ru, вчера сильный ветер привел к ряду происшествий в регионах Сибири. Например, в Томской области без электроэнергии на некоторое время осталась значительная часть небольшого города Кедровый. В Республике Хакасия ветер разрушил трубу муниципальной котельной в поселке Белый Яр.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области