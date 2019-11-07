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Охотники за металлом спровоцировали утечку опасных отходов в Иркутской области

Главная Происшествия
Иркутск
18:35 7 Ноября 2019
мэр, площадка, охотник
Автор: Sibnovosti.ru
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Утечку ядовитого вещества с промплощадки обанкротившегося ООО «Усольехимпром» вызвали охотники за металлом. К такому выводу пришел мэр города Усолье-Сибирское в Иркутской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Утечка отходов эпихлоргидрина имела место 25 октября 2019 года. Тогда сообщалось о том, что утечку удалось ликвидировать в течение полутора часов, а в воду токсичные вещества не попали.

«Это однозначно вмешательство посторонних лиц. Было установлено, что четыре болта, которые держат задвижку, были вскрыты для того, чтобы похитить оголовок скважины и, возможно, вообще достать оттуда трубы. Скважина оказалась под давлением, и как только произошла разгерметизация, они испугались и скрылись. Надо усиливать охрану промплощадки», - сказал ТАСС глава города Максим Торопкин.

Напомним, с октября 2018 года в Усолье-Сибирском действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ. В августе 2019 года министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Крючков сообщил о том, что демеркуризация цеха ртутного электролиза начнется в 2020 году. Во время летнего наводнения в Иркутской области высказывались опасения, что оно может привести к утечке опасных веществ с промплощадки «Усольехимпрома».

Фото: официальный портал Иркутской области

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