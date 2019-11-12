12 ноября
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Иркутский Тулун: теперь коммунальная авария

Главная Происшествия
Иркутск
19:31 12 Ноября 2019
авария, отключения, тепло
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Местом одной из первых коммунальных аварий нынешней зимы в Сибири стал иркутский Тулун, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. В этом году город стал известен всей России, оказавшись в эпицентре мощного паводка,

Вечером аварийное отключение теплоснабжения произошло в трех многоквартирных домах на ул. Ленина. Для ликвидации последствий аварии, по данным главного управления МЧС по Иркутской области, было направлено около десятка человек и три единицы техники. По данным ТАСС, в этих домах проживает около 320 человек. Теплоснабжение предполагается восстановить к полуночи. Ночью температура воздуха в Тулуне ожидается в районе минус 20 градусов.

Напомним, что летом по Иркутской области прокатилось две волны паводка. Число погибших достигло 26.

В октябре на ул. Островского в Тулуне ветер сорвал кровлю на пятиэтажном жилом доме на площади 600 кв. м. В результате было повреждено восемь легковых автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Охотники за металлом спровоцировали утечку опасных отходов в Иркутской области

Охотники за металлом спровоцировали утечку опасных отходов в Иркутской области

7 Ноября 2019 г.
Мэр Усолье-Сибирского считает необходимым усилить охрану площадки «Усольехимпрома»
Новости Иркутска: Иркутская область пострадала от сильного ветра

Иркутская область пострадала от сильного ветра

30 Октября 2019 г.
Электроэнергию отключили в 35 населенных пунктах
Новости Иркутска: Число жертв ДТП в Алтайском крае возросло до восьми человек

Число жертв ДТП в Алтайском крае возросло до восьми человек

26 Октября 2019 г.
Cреди погибших - члены фольклорного коллектива «Сударушки» из села Кабаково.
Новости Иркутска: Семь человек погибли в крупном ДТП в Алтайском крае

Семь человек погибли в крупном ДТП в Алтайском крае

26 Октября 2019 г.
ДТП произошло сегодня утром на 74-м километре трассы А-322
Новости Иркутска: Из горящей школы в Иркутской области эвакуировали 129 человек

Из горящей школы в Иркутской области эвакуировали 129 человек

21 Октября 2019 г.
Никто не пострадал
Новости Иркутска: В Улан-Удэ задержали пассажира, «заминировавшего» самолет

В Улан-Удэ задержали пассажира, «заминировавшего» самолет

21 Октября 2019 г.
Борт вчера экстренно приземлился в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Бурятии запланировали ремонт ветхого моста в Забайкалье

В Бурятии запланировали ремонт ветхого моста в Забайкалье

8 Ноября 2019 г.
Проезд по нему в республике назвали «минутой страха»
Новости Иркутска: По Академическому мосту в Иркутске запустили первый троллейбус

По Академическому мосту в Иркутске запустили первый троллейбус

9 Ноября 2019 г.
Официальное открытие маршрута состоится в конце ноября
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19