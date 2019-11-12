Иркутский Тулун: теперь коммунальная авария

Местом одной из первых коммунальных аварий нынешней зимы в Сибири стал иркутский Тулун, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. В этом году город стал известен всей России, оказавшись в эпицентре мощного паводка,

Вечером аварийное отключение теплоснабжения произошло в трех многоквартирных домах на ул. Ленина. Для ликвидации последствий аварии, по данным главного управления МЧС по Иркутской области, было направлено около десятка человек и три единицы техники. По данным ТАСС, в этих домах проживает около 320 человек. Теплоснабжение предполагается восстановить к полуночи. Ночью температура воздуха в Тулуне ожидается в районе минус 20 градусов.

Напомним, что летом по Иркутской области прокатилось две волны паводка. Число погибших достигло 26.

В октябре на ул. Островского в Тулуне ветер сорвал кровлю на пятиэтажном жилом доме на площади 600 кв. м. В результате было повреждено восемь легковых автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших.