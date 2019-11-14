Два человека погибли в результате стрельбы в школе в Благовещенске

В результате стрельбы в колледже в Благовещенске погибли два человека, сообщили в МВД Амурской области.

Студент колледжа в Благовещенске открыл стрельбу после того, как преподаватель удалил его из аудитории, не пустив на занятия за опоздание, сообщает ТАСС.

Он открыл огонь по студентам из пятизарядного ружья, - сказал источник.

По предварительным данным, среди погибших – сам стрелок.

СК возбудил уголовное дело после ЧП. В ведомстве сообщили, что стрельбу открыл 19-летний студент учебного заведения.

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