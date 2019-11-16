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В Иркутске ребенок провалился в открытый люк

Главная Происшествия
Иркутск
16:21 16 Ноября 2019
происшествия, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи Ленинского района Иркутска ищут свидетелей ЧП в переулке Деповский, 6. Накануне около жилого дома ребенок провалился в открытый люк, сообщается на сайте СКР. 

Мальчик получил телесные повреждения, уточняют правоохранители. 

«Следователи просят обратиться возможных очевидцев произошедшего с ребенком и других лиц, пострадавших от падения в люк в следственный отдел по Ленинскому району Иркутска по телефону: 8(395-2) 32-45-93», - говорится в сообщении. 

Проводится проверка по факту случившегося. 

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