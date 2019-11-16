В Иркутске ребенок провалился в открытый люк

Следователи Ленинского района Иркутска ищут свидетелей ЧП в переулке Деповский, 6. Накануне около жилого дома ребенок провалился в открытый люк, сообщается на сайте СКР.

Мальчик получил телесные повреждения, уточняют правоохранители.

«Следователи просят обратиться возможных очевидцев произошедшего с ребенком и других лиц, пострадавших от падения в люк в следственный отдел по Ленинскому району Иркутска по телефону: 8(395-2) 32-45-93», - говорится в сообщении.