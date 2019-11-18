Жительница Иркутска создала финансовую пирамиду и заработала 30 млн рублей

Жительница Иркутска попала под следствие за организацию финансовой пирамиды. В компанию с сомнительным названием «Корпорация Ромашка» пользователи соцсетей инвестировали более 30 млн рублей. От действий аферистки пострадали более 40 человек.

Организатор финансовой пирамиды через интернет заключала с клиентами сделки. Самым популярным был VIP вклад под 65% годовых. Для получения таких дивидендов было необходимо сделать взнос на счет получателя платежа от его же имени, а затем расторгнуть договор.

«Подобная схема не позволяла потерпевшему защитить свои права в суде, поскольку истец не имел на руках ни одного подписанного двустороннего соглашения, а также подтверждения финансовой операции с указанием своих персональных данных», - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В мае этого года «Корпорация Ромашка» приостановила выплаты своим клиентам. Руководство анонсировало новый проект – создание завода глубокой переработки технической конопли. Инвесторов также привлекали через соцсети, обещая им прибыль от 20 до 40%.

Силовики выяснили, что у компании не было необходимых производственных площадей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Подозреваемая находится под домашним арестом, передает корреспондент Sibnovosti.ru.