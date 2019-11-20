Частные дома пострадали от разгерметизации газового баллона под Иркутском

Разгерметизация газового баллона, по предварительным данным, привела повреждению сразу пяти частных домов. О происшествии в селе Хомутово под Иркутском сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По информации главного управления МЧС по Иркутской области, больше всего пострадал один из домов на ул. Сиреневой – он полностью разрушен. В соседнем были повреждены веранда, окна, межкомнатные двери, кровля. К моменту приезда спасателей, горели гараж и автомобиль ВАЗ-2104. Их удалось быстро потушить. Отмечается, что травмированных и пострадавших, несмотря на мощную ударную волну, нет.

«Дознавателям МЧС России в составе следственно-оперативной группы предстоит установить обстоятельства произошедшего, а специально созданной комиссии провести оценку ущерба, нанесенного имуществу граждан», - говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области