«Двух бегемотов» подвинули на иркутском берегу Байкала

Туристическая база «Два бегемота» на берегу Байкала должна будет снести часть своих строений и освободить более 1 га. О решении Иркутского областного суда сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Облсуд подтвердил решение, вынесенное ранее Ольхонским райсудом по иску Ольхонского межрайонного природоохранного прокурора. Он требовал освободить незаконно занятый земельный участок от строений туристической базы, возместить ущерб окружающей среде и устранить нарушения природоохранного законодательства.

Турбаза «Два бегемота», как указывается на ее странице в соцсети «ВКонтакте», располагается в заливе Малая базарная губа в 300 км от Иркутска. На территории базы стоят благоустроенные домики и ряд других объектов для туристов.

«В ходе рассмотрения гражданского дела природоохранный прокурор доказал, что больше 1 га земель центральной экологической зоны озера Байкал захвачено самовольно, без проведения государственной экологической экспертизы возведено 27 строений… Сточные воды из выгребной ямы переливались на землю, неаккуратное хранение ГСМ привело к загрязнению почвы, отходы производства и потребления размещались на незащищенном почвенном покрове. Согласно проведенным исследованиям отобранных проб зафиксировано превышение показателей фоновых концентраций по нефтепродуктам в 542 раза», - отмечается в сообщении Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

По данным надзорного органа, ущерб почвам превысил 300 тыс. руб.

Фото: сайт Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры