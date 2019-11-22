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В Иркутске потушили пожар в гаражном боксе

Главная Происшествия
Иркутск
10:42 22 Ноября 2019
мчс, авто, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
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Крупный пожар в гаражном боксе произошел сегодня в Иркутске. Сгорело несколько автомобилей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Гаражный бокс расположен на ул. Горной. Сигнал о возгорании поступил пожарным около 08:00. Как выяснилось, в боксе находилось семь единиц транспортной техники, включая два микроавтобуса «Газель».

«После вскрытия гаражного бокса звеньями газодымозащитной службы из здания было эвакуировано четыре газовых баллона и легковой автомобиль. Основные силы были брошены на ликвидацию открытого горения шести единиц техники и защиту соседних боксов», - процитировал сайт главного управления МЧС по Иркутской области руководителя тушения пожара Виталия Тряпичкина.

Для организации тушения пришлось перекрыть автомобильное движение на ул. Партизанской и Горной. С огнем пожарные справились за 20 минут.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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