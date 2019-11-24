24 ноября
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Мэр иркутского Тулуна попал в ДТП

Главная Происшествия
Иркутск
16:13 24 Ноября 2019
дтп, мэр, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Мощное наводнение, обрушившееся летом на Иркутскую область, оказалось не последним испытанием для мэра Тулуна в этом году. Юрий Карих попал в ДТП, в котором погибла его супруга, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«По предварительным данным, поздно вечером 23 ноября в Черемховском районе водитель легкового автомобиля под управлением должностного лица двигался в сторону города Тулуна, где въехал в стоящий на обочине автомобиль «КамАЗ». В результате аварии погибла супруга чиновника», - сообщило следственное управление СКР по Иркутской области.

По данным ТАСС, сам глава муниципалитета ночь провел в больнице города Черемхово, а утром отправился домой.

«Самочувствие его нормальное, особых травм у него нет, обследование полное в больнице Черемхова он прошел. Ночью мы его оставили в больнице, утром его еще раз осмотрели, сейчас он поехал домой в Тулун», - рассказал информагентству глава города Вадим Семенов.

Юрий Карих руководит Тулуном с 2010 года. Как писали Sibnovosti.ru, летом этого года город оказался под ударом двух волн паводка (всего в регионе погибло 26 человек). 8 сентября Юрий Карих вновь одержал победу на выборах мэра, набрав около 43% голосов.

Фото: youtube-канал Следственного комитета России

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В Иркутске потушили пожар в гаражном боксе

В Иркутске потушили пожар в гаражном боксе

22 Ноября 2019 г.
Сгорело несколько автомобилей
Новости Иркутска: «Двух бегемотов» подвинули на иркутском берегу Байкала

«Двух бегемотов» подвинули на иркутском берегу Байкала

20 Ноября 2019 г.
Турбаза должна снести десятки своих строений
Новости Иркутска: Частные дома пострадали от разгерметизации газового баллона под Иркутском

Частные дома пострадали от разгерметизации газового баллона под Иркутском

20 Ноября 2019 г.
Один из домов в селе Хомутово полностью разрушен
Новости Иркутска: Жительница Иркутска создала финансовую пирамиду и заработала 30 млн рублей

Жительница Иркутска создала финансовую пирамиду и заработала 30 млн рублей

18 Ноября 2019 г.
Она обманула более 40 человек
Новости Иркутска: В Иркутске ребенок провалился в открытый люк

В Иркутске ребенок провалился в открытый люк

16 Ноября 2019 г.
Мальчик получил травмы
Новости Иркутска: Мэр Благовещенска поручил усилить меры безопасности в учреждениях социальной сферы, после стрельбы в колледже

Мэр Благовещенска поручил усилить меры безопасности в учреждениях социальной сферы, после стрельбы в колледже

14 Ноября 2019 г.
В результате стрельбы один человек погиб, еще несколько получили ранения. Сам стрелок застрелился.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Благовещенске арестовали сотрудника ЧОПа, охранявшего колледж

В Благовещенске арестовали сотрудника ЧОПа, охранявшего колледж

19 Ноября 2019 г.
Ермолов не признал свою вину.
Новости Иркутска: Преподавание бурятского языка распространится на все школы республики

Преподавание бурятского языка распространится на все школы республики

22 Ноября 2019 г.
В 2020 году завершится действие программы его развития
Новости Иркутска: Асфальт никак не уляжется на иркутском Голоустненском тракте

Асфальт никак не уляжется на иркутском Голоустненском тракте

19 Ноября 2019 г.
Генподрядчик реконструкции оштрафован за дефекты покрытия
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19