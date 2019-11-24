Мэр иркутского Тулуна попал в ДТП

Мощное наводнение, обрушившееся летом на Иркутскую область, оказалось не последним испытанием для мэра Тулуна в этом году. Юрий Карих попал в ДТП, в котором погибла его супруга, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«По предварительным данным, поздно вечером 23 ноября в Черемховском районе водитель легкового автомобиля под управлением должностного лица двигался в сторону города Тулуна, где въехал в стоящий на обочине автомобиль «КамАЗ». В результате аварии погибла супруга чиновника», - сообщило следственное управление СКР по Иркутской области.

По данным ТАСС, сам глава муниципалитета ночь провел в больнице города Черемхово, а утром отправился домой.

«Самочувствие его нормальное, особых травм у него нет, обследование полное в больнице Черемхова он прошел. Ночью мы его оставили в больнице, утром его еще раз осмотрели, сейчас он поехал домой в Тулун», - рассказал информагентству глава города Вадим Семенов.

Юрий Карих руководит Тулуном с 2010 года. Как писали Sibnovosti.ru, летом этого года город оказался под ударом двух волн паводка (всего в регионе погибло 26 человек). 8 сентября Юрий Карих вновь одержал победу на выборах мэра, набрав около 43% голосов.

Фото: youtube-канал Следственного комитета России