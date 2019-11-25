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Администрацию в иркутском селе спасли от огня

Главная Происшествия
Иркутск
10:36 25 Ноября 2019
пожар, администрация, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области удалось защитить от огня здание одной из сельских администраций. Пожар произошел вчера вечером, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сельская администрация в селе Харбатово Качугского района располагается в одноэтажном здании на ул. Совхозной. Добровольная пожарная команда из пяти человек прибыла на место ЧП уже через пять минут после сигнала о возгорании.

«Они сдерживали огонь до прибытия основных сил. Существовала угроза его распространения на большую площадь. Поскольку ближайший водоисточник находился на расстоянии около одного километра, местные жители доставляли воду на тракторах для заправки приспособленной для тушения цистерны добровольцев, тем самым обеспечивая необходимый запас воды», - рассказал о тушении сайту главного управления МЧС по Иркутской области начальник 49-й пожарно-спасательной части Павел Свинин.  

Причиной пожара, скорее всего, стала неисправность печного отопления. Харбатово является центром Харбатского муниципального образования, в которое входят шесть сел и деревень. Общая численность населения – около 1,8 тыс. человек.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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