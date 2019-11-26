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В Иркутске потушили пожар в мебельном магазине

Главная Происшествия
Иркутск
10:23 26 Ноября 2019
мчс, пожар, магазины
Автор: Sibnovosti.ru
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Два магазина со строительными и мебельными товарами загорелись в разных регионах Сибири. О борьбе с пожарами сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В Иркутске пожар в ночь на вторник произошел в мебельном магазине на ул. Сергеева. Его площадь составила 1,5 тыс. кв. м.

«На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны горели второй этаж здания и кровля, произошло ее частичное обрушение», - рассказали в главном управлении МЧС по Иркутской области.

В тушении приняло участие около 40 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Благодаря их усилиям открытое горение было ликвидировано к 5:30.

В Омской области вчера вечером загорелся магазин «Азбука ремонта». Он расположен в поселке Саргатское. Здесь, по данным ТАСС,  площадь пожара составила 200 кв. м.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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