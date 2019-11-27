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Иркутские кадеты попали в ДТП

Главная Происшествия
Иркутск
19:13 27 Ноября 2019
дтп, автобус, водитель
Автор: Sibnovosti.ru
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Девять кадетов из Усольского кадетского корпуса в Иркутской области оказались в больнице после ДТП. Об обстоятельствах происшествия сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

ДТП случилось во второй половине дня на участке федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в поселке Тельма Усольского района. Здесь столкнулись легковой автомобиль Toyota Premio и автобус, в салоне которого находилось 17 воспитанников Усольского кадетского корпуса, два воспитателя и водитель. Ребята ехали из Усолья-Сибирского в город Ангарск.

«В результате столкновения в медицинское учреждение доставлены для диагностирования состояния здоровья девять детей и один воспитатель. По предварительным сведениям, пострадавшие получили ушибы и ссадины. Помимо этого, медицинская помощь понадобилась 30-летнему водителю седана», - говорится в сообщении главного управления МВД по Иркутской области.

ТАСС уточняет со ссылкой на пресс-службу минздрава Иркутской области, что госпитализированные кадеты находятся в состоянии средней степени тяжести, водитель – тяжелой.

Фото: yandex.ru

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