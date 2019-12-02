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Жители иркутского поселка остались без тепла

Главная Происшествия
Иркутск
10:23 2 Декабря 2019
мчс, отключения, тепло
Автор: Sibnovosti.ru
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Очередная авария в системе теплоснабжения в Сибири произошла в Иркутской области. На этот раз – в поселке Рудногорск, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Без тепла остались жители 174 частных жилых дома и четырех социально-значимых объекта. По данным главного управления МЧС по Иркутской области, для восстановления системы подачи тепла задействовано 11 человек и три единицы техники.

Рудногорск находится в Нижнеилимском районе региона. Его население превышает 3 тыс. человек. Как писали Sibnovosti.ru, 12 ноября имело место аварийное отключение в Тулуне. Тогда на время восстановительных работ без тепла оставались около 300 жителей трех многоквартирных домов на ул. Ленина.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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