В иркутский поселок вернули тепло

К сегодняшнему утру были завершены аварийно-восстановительные работы в иркутском Рудногорске, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Со вчерашнего дня поселок оставался без тепла.

По данным главного управления МЧС по Иркутской области, работы были завершены к 07:00 местного времени. Параметры теплоносителя выходят на нормативные показатели. В устранении последствий аварии участвовало 11 человек и три единицы техники.

Как писали Sibnovosti.ru, в результате аварии 2 декабря без тепла остались жители 174 частных жилых дома и четыре социально-значимых объекта. Рудногорск с населением около 3 тыс. человек находится в Нижнеилимском районе Иркутской области.

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