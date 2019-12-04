Грузовик обрушил мост в Иркутской области

В Иркутской области рухнул мост через реку Макаровка. Об обстоятельствах инцидента сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Мост через Макаровку расположен в Киренском районе. Он находится на автомобильной трассе, соединяющей Иркутск с Киренском. Сооружение рухнуло после того, как по нему попытался проехать большегрузный автомобиль.

«20 тонн - допустимая максимальная нагрузка на мост, а вес Scania с полуприцепом составлял более 60 т. Соответственно, произошло преломление моста. Пострадавших нет», - рассказали ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по Иркутской области.

По данным информагентства, дорожники оборудовали временную переправу по льду реки для легкового транспорта. Здесь же развернут пункт обогрева для водителей.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области