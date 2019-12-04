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Иркутскую область избавили от опасного медведя-шатуна

Главная Происшествия
Иркутск
14:31 4 Декабря 2019
общество, иркутск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В поселке Витимский Мамско-Чуйского района Иркутской области полицейские застрелили медведя-шатуна. 2 декабря животное растерзало 66-летнего мужчины. Хищник напал на человека на веранде частного дома на окраине поселка, сообщили в ГУ МВД по области. 

«Для поиска зверя было принято решение организовать круглосуточное дежурство сотрудников полиции и охотников. Накануне при обследовании прилегающей местности найдена так называемая лежка медведя, однако зверь, услышав человеческие шаги, успел уйти», - пояснили в ведомстве. 

Медведь вернулся в то место, где растерзал мужчину - опасное животное застрелили 4 декабря. 

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