Иркутскую область избавили от опасного медведя-шатуна

В поселке Витимский Мамско-Чуйского района Иркутской области полицейские застрелили медведя-шатуна. 2 декабря животное растерзало 66-летнего мужчины. Хищник напал на человека на веранде частного дома на окраине поселка, сообщили в ГУ МВД по области.

«Для поиска зверя было принято решение организовать круглосуточное дежурство сотрудников полиции и охотников. Накануне при обследовании прилегающей местности найдена так называемая лежка медведя, однако зверь, услышав человеческие шаги, успел уйти», - пояснили в ведомстве.

Медведь вернулся в то место, где растерзал мужчину - опасное животное застрелили 4 декабря.