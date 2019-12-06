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В Иркутске хулиганы ослепили пилотов самолета лазером

Главная Происшествия
Иркутск
18:30 6 Декабря 2019
происшествия, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Экипаж самолета Airbus A320 пытались ослепить во время посадки в аэропорту Иркутска. Командир доложил диспетчеру о возникновении внештатной ситуации в 5 утра, подтвердили в пресс-службе аэропорта.

Пилотам удалось посадить судно - лазерные лучи не попали им в глаза, а только мелькали по кабине.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. По факту случившегося проводит проверку полиция, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Силовики пытаются разыскать хулиганов. Проблема в том, что лазер, котором пользуются преступники, бьет на дальние расстояния и выяснить их точное местоположение сложно.

Врачи отмечают, что при точном попадании в глаз человека некоторые устройства могут вызвать кратковременное ослепление и даже ожог сетчатки.

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