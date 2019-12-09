В Китай контрабандой отправили лесоматериалы на 20 млн рублей

В Иркутской области расследуется дело о контрабанде лесоматериалов в Китай. Нелегальная партия товара была отправлена из Казачинско-Ленского района региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере). Оно было возбуждено по результатам проверки, проведенной Осетровской транспортной прокуратурой, отмечает сайт Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

Объем контрабандной партии превысил 3,5 тыс. куб. м. Ее стоимость составляет более 20 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе 2019 года глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин предупредил о том, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории.