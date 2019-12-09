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В иркутском заказнике «Красный Яр» задержали браконьеров

Главная Происшествия
Иркутск
15:50 9 Декабря 2019
происшествия, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Иркутской области в заказнике «Красный Яр» инспекторы задержали браконьеров. У охотников с собой был нарезной карабин «Сайга» с установленным на нем прицелом, глушители и 56 патронов. Также у мужчин имелся параплан. По версии лесников, он был нужен для облета территории заказника с целью обнаружения диких копытных животных.

Нарушители режима заповедника задержаны и доставлены в отделение полиции. В отношении них оформлены протоколы об административном правонарушении, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Интерфакс-Сибирь».

Напомним, «Красный Яр» имеет статус природного заказника федерального значения. На территории ведется работа по сохранению популяций косули, изюбря и лося.

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