В иркутском заказнике «Красный Яр» задержали браконьеров

В Иркутской области в заказнике «Красный Яр» инспекторы задержали браконьеров. У охотников с собой был нарезной карабин «Сайга» с установленным на нем прицелом, глушители и 56 патронов. Также у мужчин имелся параплан. По версии лесников, он был нужен для облета территории заказника с целью обнаружения диких копытных животных.

Нарушители режима заповедника задержаны и доставлены в отделение полиции. В отношении них оформлены протоколы об административном правонарушении, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Интерфакс-Сибирь».

Напомним, «Красный Яр» имеет статус природного заказника федерального значения. На территории ведется работа по сохранению популяций косули, изюбря и лося.