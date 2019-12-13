Грузовик смял автомобиль скорой помощи в Иркутской области

В Сибири произошло очередное ДТП со смертельным исходом, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. На этот раз – в Шелеховском районе Иркутской области.

Авария произошла около 15:00 на 71-м км автодороги Р-258 «Байкал». По данным главного управления МВД по Иркутской области, столкнулись большегрузный автомобиль Volvo и машина скорой помощи.

«В результате инцидента погибли 57-летний водитель спецтранспорта и 54-летняя женщина-фельдшер», - сообщили в полиции.

Автомобильная трасса Р-258 «Байкал» соединяет города Иркутск, Улан-Удэ и Читу.

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