13 декабря
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Грузовик смял автомобиль скорой помощи в Иркутской области

Главная Происшествия
Иркутск
18:36 13 Декабря 2019
дтп, скорая, грузовики
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Сибири произошло очередное ДТП со смертельным исходом, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. На этот раз – в Шелеховском районе Иркутской области.

Авария произошла около 15:00 на 71-м км автодороги Р-258 «Байкал». По данным главного управления МВД по Иркутской области, столкнулись большегрузный автомобиль Volvo и машина скорой помощи.

«В результате инцидента погибли 57-летний водитель спецтранспорта и 54-летняя женщина-фельдшер», - сообщили в полиции.

Автомобильная трасса Р-258 «Байкал» соединяет города Иркутск, Улан-Удэ и Читу.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Под Владивостоком произошло ДТП с участием 50 автомобилей, пострадали 12 человек

Под Владивостоком произошло ДТП с участием 50 автомобилей, пострадали 12 человек

11 Декабря 2019 г.
Ранее сообщалось о шести пострадавших.
Новости Иркутска: В иркутском заказнике «Красный Яр» задержали браконьеров

В иркутском заказнике «Красный Яр» задержали браконьеров

9 Декабря 2019 г.
Они собирались охотится на копытных
Новости Иркутска: В Китай контрабандой отправили лесоматериалы на 20 млн рублей

В Китай контрабандой отправили лесоматериалы на 20 млн рублей

9 Декабря 2019 г.
Уголовное дело расследуется в Иркутской области
Новости Иркутска: В Иркутске хулиганы ослепили пилотов самолета лазером

В Иркутске хулиганы ослепили пилотов самолета лазером

6 Декабря 2019 г.
Airbus A320 заходил на посадку
Новости Иркутска: Иркутскую область избавили от опасного медведя-шатуна

Иркутскую область избавили от опасного медведя-шатуна

4 Декабря 2019 г.
Жертвой хищника стал 66-летний мужчина
Новости Иркутска: Грузовик обрушил мост в Иркутской области

Грузовик обрушил мост в Иркутской области

4 Декабря 2019 г.
Пострадавших в результате инцидента нет
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Отложена приватизация иркутского ипподрома

Отложена приватизация иркутского ипподрома

12 Декабря 2019 г.
Ранее 100% акций предприятия были выставлены на продажу за 117 млн рублей
Новости Иркутска: Генподрядчик строительства моста в Улан-Удэ может определиться в декабре

Генподрядчик строительства моста в Улан-Удэ может определиться в декабре

10 Декабря 2019 г.
Объявлен конкурс с начальной ценой контракта в 7,53 млрд рублей
Новости Иркутска: Завод полимеров в Иркутской области потребовал строительства микрорайона

Завод полимеров в Иркутской области потребовал строительства микрорайона

10 Декабря 2019 г.
Он появится в Усть-Куте
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19