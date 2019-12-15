В иркутском поселке Никольск произошла авария на тепловых сетях

Местом очередной коммунальной аварии в Иркутской области стал поселок Никольск. Здесь восстанавливают теплоснабжение на целом ряде объектов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информация об аварийном отключении теплоснабжения в Никольске поступила в главное управление МЧС по Иркутской области сегодня утром. Оно было вызвано порывом трубопровода.

«Без теплоснабжения остаются три двухэтажных жилых дома, в которых проживают 119 человек, а также три социально-значимых объекта (МОУ «Никольская СОШ», МДОУ «Никольский детский сад», дом культуры). В настоящее время аварийной бригадой производятся восстановительные работы», - говорится в сообщении ведомства.

По данным спасателей, температура воздуха в жилых домах составляет плюс 20 градусов. Поселок Никольск с населением около 1 тыс. человек находится на территории Иркутского района.

Напомним, в ноябре произошла серьезная авария на сетях теплоснабжения в Тулуне. 2 декабря трубопровод прорвало в поселке Рудногорск Нижнеилимского района.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области