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У вертолета в иркутском аэропорту подломилась стойка шасси

Главная Происшествия
Иркутск
10:23 16 Декабря 2019
следствие, пассажиры, вертолет
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутске проводится доследственная проверка после инцидента в аэропорту с вертолетом Ми-8. У воздушного суда подломилась правая стойка шасси, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инцидент произошел 13 декабря. Проверку проводит Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

По данным ведомства, Ми-8 прибыл регулярным рейсом из поселка Жигалово Иркутской области. Стойка шасси подломилась во время движения по взлетно-посадочной полосе. На борту вертолета в этот момент находились 21 пассажир и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.

Фото: сайт Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР

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