Экс-директор школы в Улан-Удэ пойдет под суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора школы №5 в Улан-Удэ Сергея Разуваева. Школа получила печальную известность в начале 2018 года, когда один из ее учащихся совершил нападение на школьников и преподавателя, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Расследование вело главное следственное управление СКР. Обвинение было предъявлено по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 160 и ч. 2 ст. 293 УК РФ (растрата бюджетных средств и халатность).

«В 2017-2018 годах Разуваев не принял необходимых мер к защите и охране учеников и педагогов школы. В частности, он должен был обратиться в комитет по образованию администрации города с целью оборудования школы инженерно-техническими средствами, а также для обеспечения охраны учебного заведения сотрудниками охранных организаций, но не сделал этого», - говорится, в частности, в сообщении на сайте СКР.

Нападение, происшедшее 19 января 2018 года, следствие считает его результатом этой халатности. Тогда учащийся девятого класса школы при пособничестве двух своих одноклассников пронес в школу емкости с бензином и топор. В один из классов он бросил подожженную бутылку с бензином и стал наносить удары топором малолетним учащимся. В результате семь человек, включая самого нападавшего и учительницу, получили ранения.

По данным официального представителя СКР Светланы Петренко, уголовные дела в отношении троих нападавших ранее уже были направлены в суд. Двоих приговорили к лишению свободы, третьему назначили принудительные меры медицинского характера.

Фото: pixabay.com