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После гибели солдата в Иркутске возбуждено уголовное дело

Главная Происшествия
Иркутск
10:39 19 Декабря 2019
солдат, уголовное, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Уголовное дело возбуждено после гибели солдата на железнодорожной станции Иркутск-Сортировочный. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Ведется расследование», - сказал ТАСС военный прокурор Центрального военного округа Александр Антюфеев.

Ранее пресс-служба Западного военного округа сообщила о гибели солдата в Иркутске. По предварительным данным, на посту в карауле по охране и сопровождению воинских грузов он получил ранение, несовместимое с жизнью.

Как писали Sibnovosti.ru, в Забайкальском крае ранее было возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими). Потерпевшим по нему проходит солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов, который 25 октября 2019 года застрелил восемь сослуживцев.

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