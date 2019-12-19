В Иркутской области попал в аварию маршрутный автобус

В Иркутской области произошло крупное ДТП с многочисленными пострадавшими. В аварию попал полный пассажиров маршрутный микроавтобус, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным главного управления МВД России по Иркутской области, утром в нескольких километрах от села Шерагул Тулунского района столкнулись внедорожник Isuzu и микроавтобус Ford, курсировавший между Иркутском и Шерагулом. В результате погиб пассажир внедорожника.

Предварительная версия причины аварии в сообщении полиции не указывается. Говорится о девяти пострадавших. В минздраве Иркутской области информагентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, что в больницу доставили в общей сложности 13 человек. Четырех из них пришлось госпитализировать.

Фото: страница «Новости Иркутска сегодня, происшествия ЧП ДТП» в соцсети «ВКонтакте»