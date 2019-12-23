23 декабря
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Рабочих в иркутском Тулуне засыпало грунтом

Главная Происшествия
Иркутск
10:11 23 Декабря 2019
рабочие, погиб, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Очередная трагедия произошла в иркутском городе Тулуне, серьезно пострадавшем от наводнения летом этого года. На этот раз в результате обвала грунта погибли рабочие, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сотрудники одной из субподрядных организаций занимались земляными работами на ул. Песочной. Погибло трое рабочих, еще двое пострадало. По данным следственного управления СКР по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Побывавший в минувшие выходные в Тулуне врио губернатора Игорь Кобзев, дал указания руководителям подрядной организации провести выплаты семьям погибших, а также поручил разобраться в причинах инцидента.

Фото: официальный портал Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В Иркутской области попал в аварию маршрутный автобус

В Иркутской области попал в аварию маршрутный автобус

19 Декабря 2019 г.
Один человек погиб, еще четырех госпитализировали
Новости Иркутска: После гибели солдата в Иркутске возбуждено уголовное дело

После гибели солдата в Иркутске возбуждено уголовное дело

19 Декабря 2019 г.
Солдат погиб в карауле на железнодорожной станции
Новости Иркутска: Экс-директор школы в Улан-Удэ пойдет под суд

Экс-директор школы в Улан-Удэ пойдет под суд

17 Декабря 2019 г.
Нападение на учеников следствие посчитало результатом его халатности
Новости Иркутска: У вертолета в иркутском аэропорту подломилась стойка шасси

У вертолета в иркутском аэропорту подломилась стойка шасси

16 Декабря 2019 г.
Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал
Новости Иркутска: В иркутском поселке Никольск произошла авария на тепловых сетях

В иркутском поселке Никольск произошла авария на тепловых сетях

15 Декабря 2019 г.
Без тепла остались жилые дома и социальные объекты
Новости Иркутска: Грузовик смял автомобиль скорой помощи в Иркутской области

Грузовик смял автомобиль скорой помощи в Иркутской области

13 Декабря 2019 г.
Погибло два человека
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В иркутском Братске отремонтируют ТЭЦ-6

В иркутском Братске отремонтируют ТЭЦ-6

18 Декабря 2019 г.
Работы должны быть завершены до конца 2022 года
Новости Иркутска: Автобусы в новогоднюю ночь будут развозить иркутян до утра

Автобусы в новогоднюю ночь будут развозить иркутян до утра

18 Декабря 2019 г.
Горожане смогут добраться до центра города
Новости Иркутска: К отставке иркутского губернатора привел ход ликвидации последствий наводнения

К отставке иркутского губернатора привел ход ликвидации последствий наводнения

19 Декабря 2019 г.
Владимир Путин объяснил уход Сергея Левченко
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19