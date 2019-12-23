Рабочих в иркутском Тулуне засыпало грунтом

Очередная трагедия произошла в иркутском городе Тулуне, серьезно пострадавшем от наводнения летом этого года. На этот раз в результате обвала грунта погибли рабочие, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сотрудники одной из субподрядных организаций занимались земляными работами на ул. Песочной. Погибло трое рабочих, еще двое пострадало. По данным следственного управления СКР по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Побывавший в минувшие выходные в Тулуне врио губернатора Игорь Кобзев, дал указания руководителям подрядной организации провести выплаты семьям погибших, а также поручил разобраться в причинах инцидента.

Фото: официальный портал Иркутской области