Два человека погибло на пожаре в иркутском Тулуне

Два человека погибло на пожаре в одном из жилых домов иркутского города Тулуна. Он вспыхнул сегодня рано утром, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Двухквартирный дом расположен на ул. Октябрьской. После того, как о пожаре сообщили очевидцы, туда были направлена техника пожарно-спасательной части №20.

«Войдя в горящую квартиру, в плотном дыму огнеборцы обнаружили двух человек: 8-летнего мальчика и 86-летнюю бабушку. Врачи бригады скорой помощи констатировали их смерть», - сообщили в главном управлении МЧС по Иркутской области.

Маме ребенка удалось спастись. Она выбралась из дома через окно. Причины пожара еще не установлены.

Иркутские спасатели констатируют резкое увеличение числа погибших на пожарах в минувшие выходные. Такие случаи были зафиксированы в Тайшете, Нижнеудинске, Зиминском районе.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области