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В иркутском Академгородке без тепла остаются три общежития университета

Главная Происшествия
Иркутск
12:33 24 Декабря 2019
авария, тепло, университет
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутске ликвидирую последствия крупной коммунальной аварии. Вчера она оставила без тепла несколько жилых домов и социальных объектов в Академгородке, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Повреждение произошло на подающем трубопроводе тепловой сети на пересечении ул. Улан-Баторской и Лермонтова. Трубопровод находится в очень изношенном состоянии, а ремонт осложняется тем, что он изолирован железобетонными конструкциями.

«Специалисты ПАО «Иркутскэнерго» с помощью специального оборудования определяют место прорыва. Если в ближайшее время его не удастся обнаружить, будет полностью заменен весь участок трубы – материалы уже заказаны, их доставляют в Иркутск», - говорится в сообщении официального портала Иркутска.

По данным вице-мэра Антона Медко, все жилые дома и соцобъекты Академгородка были подключены к отоплению в ночь на 24 декабря. Без отопления к утру сегодняшнего дня оставалось 11 административных корпусов и три общежития университета.

Фото: официальный портал Иркутска

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