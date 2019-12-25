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В Иркутской области тушат пожар в общежитиях лесозаготовителей

Главная Происшествия
Иркутск
08:38 25 Декабря 2019
пожар, мчс, здание
Автор: Sibnovosti.ru
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Очередной крупный пожар тушат в Иркутской области. В ночь на 25 декабря загорелись здания общежитий в поселке Залари, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

К моменту прибытия пожарных горело два деревянных здания общежитий - одноэтажное и двухэтажное. Общая площадь пожара составила 350 кв. м. Общежития принадлежат лесозаготовительному предприятию.

По данным главного управления МЧС по Иркутской области, спустя примерно час пожар локализовали. Жертв удалось избежать, но шесть человек пришлось госпитализировать.

Как писали Sibnovosti.ru, в последние дни спасатели фиксируют в Иркутской области рост числа пожаров, которые привели к гибели людей. Такие случаи имели место в Тулуне, Тайшете, Нижнеудинске, Зиминском районе.

Поселок Залари является центром Заларинского района, расположенного на юге Иркутской области.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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