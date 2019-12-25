Граждане Узбекистана погибли в иркутском поселке

Человеческих жертв в результате пожара в иркутском райцентре Залари избежать не удалось. Погибли двое, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Двое погибших. Граждане Узбекистана», - сказал ТАСС глава муниципалитета Валерий Орноев.

Напомним, пожар в двух деревянных общежитиях вспыхнул в ночь на 25 декабря. Здесь проживало 15 человек. По данным поселковых властей, здания принадлежат ООО «Бриз».

Из шести пострадавших пятеро были госпитализированы, Один из них находится в тяжелом состоянии.

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