Дети-близнецы погибли на пожаре в Иркутской области

В Иркутской области расследуется дело о пожаре, в котором погибло двое детей. Он произошел в селе Хомутово Иркутского района, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Огонь в жилом доме, расположенном на ул. Кирова, вспыхнул, когда мать детей ушла провожать старшего ребенка на маршрутку. Дома осталась дочь восьми лет и мальчики-близнецы двух лет.

«Девочка смогла выбраться и позвать на помощь, однако малышей спасти не удалось», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Иркутской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Фото: следственное управление СКР по Иркутской области