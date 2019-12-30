30 декабря
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Дети-близнецы погибли на пожаре в Иркутской области

Главная Происшествия
Иркутск
12:17 30 Декабря 2019
пожар, дети, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Иркутской области расследуется дело о пожаре, в котором погибло двое детей. Он произошел в селе Хомутово Иркутского района, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Огонь в жилом доме, расположенном на ул. Кирова, вспыхнул, когда мать детей ушла провожать старшего ребенка на маршрутку. Дома осталась дочь восьми лет и мальчики-близнецы двух лет.

«Девочка смогла выбраться и позвать на помощь, однако малышей спасти не удалось», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Иркутской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Фото: следственное управление СКР по Иркутской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Автомобиль МВД перевернулся после ДТП в Иркутской области

Автомобиль МВД перевернулся после ДТП в Иркутской области

27 Декабря 2019 г.
В машине находились арестанты
Новости Иркутска: Граждане Узбекистана погибли в иркутском поселке

Граждане Узбекистана погибли в иркутском поселке

25 Декабря 2019 г.
Пожар вспыхнул в райцентре Залари
Новости Иркутска: В Иркутской области тушат пожар в общежитиях лесозаготовителей

В Иркутской области тушат пожар в общежитиях лесозаготовителей

25 Декабря 2019 г.
Госпитализировано шесть человек
Новости Иркутска: В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57

В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57

24 Декабря 2019 г.
Летчик остался жив.
Новости Иркутска: В иркутском Академгородке без тепла остаются три общежития университета

В иркутском Академгородке без тепла остаются три общежития университета

24 Декабря 2019 г.
Трубопровод прорвало на пересечении ул. Улан-Баторской и Лермонтова
Новости Иркутска: Два человека погибло на пожаре в иркутском Тулуне

Два человека погибло на пожаре в иркутском Тулуне

24 Декабря 2019 г.
Одной женщине удалось спастись
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Курумканском районе Бурятии запланирован животноводческий комплекс

В Курумканском районе Бурятии запланирован животноводческий комплекс

26 Декабря 2019 г.
Объем инвестиций составит 50 млн рублей
Новости Иркутска: Прокуратура добилась закрытия ТРЦ «Jam Молл» в Иркутске

Прокуратура добилась закрытия ТРЦ «Jam Молл» в Иркутске

27 Декабря 2019 г.
В результате проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности
Новости Иркутска: Военные примут участие в строительстве новой ветки БАМа

Военные примут участие в строительстве новой ветки БАМа

25 Декабря 2019 г.
Минобороны РФ планирует создать пять железнодорожных бригад
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19