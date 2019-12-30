30 декабря
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Пьяный подросток в Бурятии ранил полицейского

Главная Происшествия
Иркутск
18:37 30 Декабря 2019
ранение, полиция, подросток
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Бурятии подросток напал на полицейского с ножом. Страж порядка получил ранение, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инцидент произошел в селе Петропавловка Джидинского района. По данным следственного управления СКР по Республике Бурятия, трое подростков распивали спиртные напитки. Они попытались отобрать игрушку у ребенка и один из них пнул мальчика. Мать ребенка обратилась в полицию, сотрудники которой задержали пьяных подростков.

«Их посадили в служебный автомобиль, которым управлял сотрудник вневедомственной охраны, чтобы отвезти в отдел полиции для установления личности, оповещения родителей и составления процессуальных документов. Однако по пути один из подростков выхватил нож и с заднего сиденья нанес им удар по лицу водителя, причинив ему проникающее ранение носовой и ротовой полости», - сообщили в ведомстве.

Следователи отмечают, что подростку 14 лет, поэтому уголовное дело в отношении него не может быть возбуждено. Но следствие намерено ходатайствовать перед судом о помещении напавшего подростка в специализированное учебное заведение закрытого типа или для применения к нему иных меры воспитательного воздействия.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Дети-близнецы погибли на пожаре в Иркутской области

Дети-близнецы погибли на пожаре в Иркутской области

30 Декабря 2019 г.
Их сестре удалось спастись
Новости Иркутска: Автомобиль МВД перевернулся после ДТП в Иркутской области

Автомобиль МВД перевернулся после ДТП в Иркутской области

27 Декабря 2019 г.
В машине находились арестанты
Новости Иркутска: Граждане Узбекистана погибли в иркутском поселке

Граждане Узбекистана погибли в иркутском поселке

25 Декабря 2019 г.
Пожар вспыхнул в райцентре Залари
Новости Иркутска: В Иркутской области тушат пожар в общежитиях лесозаготовителей

В Иркутской области тушат пожар в общежитиях лесозаготовителей

25 Декабря 2019 г.
Госпитализировано шесть человек
Новости Иркутска: В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57

В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57

24 Декабря 2019 г.
Летчик остался жив.
Новости Иркутска: В иркутском Академгородке без тепла остаются три общежития университета

В иркутском Академгородке без тепла остаются три общежития университета

24 Декабря 2019 г.
Трубопровод прорвало на пересечении ул. Улан-Баторской и Лермонтова
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Демеркуризацию цеха «Усольехимпрома» смогут включить в «Чистую страну»

Демеркуризацию цеха «Усольехимпрома» смогут включить в «Чистую страну»

27 Декабря 2019 г.
Росимущество передало участок в собственность Иркутской области
Новости Иркутска: Военные примут участие в строительстве новой ветки БАМа

Военные примут участие в строительстве новой ветки БАМа

25 Декабря 2019 г.
Минобороны РФ планирует создать пять железнодорожных бригад
Новости Иркутска: В Курумканском районе Бурятии запланирован животноводческий комплекс

В Курумканском районе Бурятии запланирован животноводческий комплекс

26 Декабря 2019 г.
Объем инвестиций составит 50 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19