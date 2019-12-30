Пьяный подросток в Бурятии ранил полицейского

В Бурятии подросток напал на полицейского с ножом. Страж порядка получил ранение, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инцидент произошел в селе Петропавловка Джидинского района. По данным следственного управления СКР по Республике Бурятия, трое подростков распивали спиртные напитки. Они попытались отобрать игрушку у ребенка и один из них пнул мальчика. Мать ребенка обратилась в полицию, сотрудники которой задержали пьяных подростков.

«Их посадили в служебный автомобиль, которым управлял сотрудник вневедомственной охраны, чтобы отвезти в отдел полиции для установления личности, оповещения родителей и составления процессуальных документов. Однако по пути один из подростков выхватил нож и с заднего сиденья нанес им удар по лицу водителя, причинив ему проникающее ранение носовой и ротовой полости», - сообщили в ведомстве.

Следователи отмечают, что подростку 14 лет, поэтому уголовное дело в отношении него не может быть возбуждено. Но следствие намерено ходатайствовать перед судом о помещении напавшего подростка в специализированное учебное заведение закрытого типа или для применения к нему иных меры воспитательного воздействия.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия