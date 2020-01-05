Крупная авария произошла на трассе в Иркутской области

На трассе в Братском районе Иркутской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии один человек погиб, еще пятеро получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Машины Lada Priora и Toyota Camry столкнулись 5 января недалеко от поселка Кузнецовка.

«В результате ДТП погиб 21-летний житель Усть-Илимска, еще пять человек пострадали. Это водитель Lada, трое пассажиров Toyota и ее водитель», - пояснили в ведомстве.

У пострадавших диагностировали травмы средней тяжести, их доставили в больницу. Другие подробности смертельной аварии сейчас выясняются.