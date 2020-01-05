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Крупная авария произошла на трассе в Иркутской области

Главная Происшествия
Иркутск
15:46 5 Января 2020
дтп, авария, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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На трассе в Братском районе Иркутской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии один человек погиб, еще пятеро получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Машины Lada Priora и Toyota Camry столкнулись 5 января недалеко от поселка Кузнецовка. 

«В результате ДТП погиб 21-летний житель Усть-Илимска, еще пять человек пострадали. Это водитель Lada, трое пассажиров Toyota и ее водитель», - пояснили в ведомстве.

У пострадавших диагностировали травмы средней тяжести, их доставили в больницу. Другие подробности смертельной аварии сейчас выясняются. 

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