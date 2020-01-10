Автохам прокатился вокруг главной елки Братска

В иркутском Братске полицейские нашли автохама, который прокатился на Toyota Land Cruiser Prado вокруг главной городской елки. Инцидент произошел 8 января, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Водитель, грубо нарушив правила, заехал с парковки на территории сквера «Ангарские каскады», и прокатился по тротуарной плитке.

«В это время в сквере было людно, много детей - своими действиями водитель создал опасную ситуацию. Очевидцы засняли заезд автомобиля и выложили видео в интернет. Противоправные действия были зафиксированы и камерами видеонаблюдения системы «Безопасный город», - рассказали в пресс-службе мэрии Братска.

По данным главного управления МЧС по Иркутской области, за рулем иномарки находился 31-летний братчанин, а транспортное средство зарегистрировано на его отца. Мужчина сознался в содеянном, объяснив свое поведение желанием выиграть спор с друзьями.

«На нарушителя был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ. И, согласно санкции статьи, он понесет наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. руб.», - прокомментировала случившееся инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Братска Юлия Чудавева.

Фото: официальный сайт мэрии Братска