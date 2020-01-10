Подтопление угрожает домам в иркутской деревне

В Иркутской области вновь возникла угроза подтопления жилых домов. На этот раз она носит локальный характер и касается только части территории Шелеховского района, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Режим чрезвычайной ситуации введен в связи с промерзанием русла водоотводного канала ручья Винокурный в деревне Олха. Помимо жилых домов стихия угрожает выходом наледи на автомобильную дорогу Шелехов – Большой луг. По данным главного управления МЧС по Иркутской области, в администрации Шелеховского района создана рабочая группа комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности для оперативного принятия управленческих решений. В Олхе проживает около 1,8 тыс. человек.

«В настоящее время в Олхе проводятся работы по обустройству заградительного рва и возводится вал для защиты автомобильной дороги и жилых домов. Всего задействовано 15 человек и шесть единиц техники», - говорится в сообщении ведомства.

Сегодня администрация Шелеховского района объявила о временном приостановлении работы ледовой переправы через реку Иркут в районе села Шаманка грузоподъемностью до 20 т, в связи с выступлением воды на проезжей части.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области