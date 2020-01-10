10 января
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Подтопление угрожает домам в иркутской деревне

Главная Происшествия
Иркутск
16:11 10 Января 2020
дома, чс, дорога
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Иркутской области вновь возникла угроза подтопления жилых домов. На этот раз она носит локальный характер и касается только части территории Шелеховского района, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Режим чрезвычайной ситуации введен в связи с промерзанием русла водоотводного канала ручья Винокурный в деревне Олха. Помимо жилых домов стихия угрожает выходом наледи на автомобильную дорогу Шелехов – Большой луг. По данным главного управления МЧС по Иркутской области, в администрации Шелеховского района создана рабочая группа комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности для оперативного принятия управленческих решений. В Олхе проживает около 1,8 тыс. человек.

«В настоящее время в Олхе проводятся работы по обустройству заградительного рва и возводится вал для защиты автомобильной дороги и жилых домов. Всего задействовано 15 человек и шесть единиц техники», - говорится в сообщении ведомства.

Сегодня администрация Шелеховского района объявила о временном приостановлении работы ледовой переправы через реку Иркут в районе села Шаманка грузоподъемностью до 20 т, в связи с выступлением воды на проезжей части.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Автохам прокатился вокруг главной елки Братска

Автохам прокатился вокруг главной елки Братска

10 Января 2020 г.
Свой поступок он объяснил спором с друзьями
Новости Иркутска: Крупная авария произошла на трассе в Иркутской области

Крупная авария произошла на трассе в Иркутской области

5 Января 2020 г.
Один человек погиб
Новости Иркутска: Пьяный подросток в Бурятии ранил полицейского

Пьяный подросток в Бурятии ранил полицейского

30 Декабря 2019 г.
На стража порядка напали в служебном автомобиле
Новости Иркутска: Дети-близнецы погибли на пожаре в Иркутской области

Дети-близнецы погибли на пожаре в Иркутской области

30 Декабря 2019 г.
Их сестре удалось спастись
Новости Иркутска: Автомобиль МВД перевернулся после ДТП в Иркутской области

Автомобиль МВД перевернулся после ДТП в Иркутской области

27 Декабря 2019 г.
В машине находились арестанты
Новости Иркутска: Граждане Узбекистана погибли в иркутском поселке

Граждане Узбекистана погибли в иркутском поселке

25 Декабря 2019 г.
Пожар вспыхнул в райцентре Залари
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Иркутске начинается строительство крещенской купели

В Иркутске начинается строительство крещенской купели

9 Января 2020 г.
У горожан просят помощи
Новости Иркутска: «Динамо-Казань» и «Байкал-Энергия» сыграли матч по хоккею с мячом вничью

«Динамо-Казань» и «Байкал-Энергия» сыграли матч по хоккею с мячом вничью

9 Января 2020 г.
Иркутяне сравняли счет на последних минутах
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19