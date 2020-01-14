Иркутский «Водоканал» уличили в загрязнении Ангары

Загрязнителем воды Ангары в Иркутске является муниципальный «Водоканал». К такому выводу пришла Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Выводы стали результатом проверки, проведенной после того, как СМИ распространили кадры, на которых видно, как в районе иркутского поселка Боково в Ангару из трубы сливается неочищенная жидкость. По данным природоохранной прокуратуры, в проверке также приняли участие сотрудники Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росрыболовства, Службы по охране природы и озера Байкал.

«На настоящий момент определено, что ответственным лицом за экологическое нарушение является МУП «Водоканал». Руководитель предприятия вызван в прокуратуру для дачи объяснений. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования в целях недопущения подобных фактов в будущем», - говорится в сообщении Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Фото: сайт Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры