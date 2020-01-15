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В Улан-Удэ автомобиль врезался в столб

Главная Происшествия
Иркутск
10:17 15 Января 2020
автомобиль, погиб, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
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ДТП со смертельным исходом зарегистрировано в Улан-Удэ. Оно произошло рано утром, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инцидент произошел на ул. Терешковой. По данным МВД по Республике Бурятия, водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на столб. Служба информации «Радио Сибирь» сообщила, что удар оказался такой силы, что машина превратилась в груду металла. Движение трамваев было перекрыто.

По предварительной информации, в результате происшествия находившийся в салоне автомашины 24-летний гражданин погиб. Еще двое молодых людей доставлены в медучреждение. 

Фото: сайт МВД по Республике Бурятия

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