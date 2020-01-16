Дети погибли на пожаре в Иркутской области

В Сибири всё новые случаи гибели людей в результате пожаров в частных домах. Очередная трагедия произошла в Иркутской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На этот раз двое детей погибло в поселке Большеворонежском Зиминского района: трехлетний мальчик и двухлетняя девочка. Их старший брат семи лет получил ожоги.

По данным ТАСС, вчера вечером дети на некоторое время остались одни. В это время в прихожей раздался хлопок и повалил дым. Старший сын попытался вывести брата и сестру из дома, но дети не захотели уходить. Тогда он побежал к соседям, которые вызвали пожарных.

Всего, как сообщили в главном управлении МЧС по Иркутской области, вчера вечером и в ночь на 16 января на пожарах погибло семь человек. В том числе, трое взрослых в поселке Усть-Уда.

«В качестве наиболее вероятных причин пожаров, повлекших гибель людей, рассматриваются электротехнические причины. Версии неосторожного обращения с огнем или нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления актуальны в случае пожара в Усть-Удинском районе, где погибли трое человек. Всплеск пожаров с гибелью людей связан в том числе с понижением среднесуточных температур, а также с ослаблением внимания органов местного самоуправления к проблеме пожарной безопасности в жилом секторе», - прокомментировал ситуацию заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре прошлого года двое детей-близнецов погибло в результате пожара в частном доме в селе Хомутово Иркутского района.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области