Четыре человека погибло в улан-удэнском коллекторе

В восточной части России снова пожар с многочисленными человеческими жертвами. На этот раз ЧП произошло в Улан-Удэ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня утром пожарные получили сигнал о том, что пожар вспыхнул в тепловом коллекторе, который расположен на ул. Геологической. Потушить его удалось довольно быстро, но в коллекторе спасатели обнаружили тела четырех человек – трех мужчин и одной женщины. По предварительным данным главного управления МЧС по Республике Бурятия, люди погибли во сне.

«В настоящее время на месте работают дознаватели, эксперты пожарной испытательной лаборатории главного управления МЧС России по Республике Бурятия и следственные органы для установления причин и обстоятельств», - говорится в сообщении ведомства.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Бурятия