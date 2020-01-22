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Вандал поджег венок на Мемориале Победы в Улан-Удэ

Главная Происшествия
Иркутск
17:16 22 Января 2020
вандализм, победа, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Акт вандализма совершен на Мемориале Победы в Улан-Удэ. Подозреваемый задержан, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«21 января в дежурную часть поступило сообщение о том, что на Мемориале Победы произошло возгорание венка. Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый 1959 года рождения, не работающий, ранее не судимый житель Иволгинского района», - говорится в сообщении МВД по Республике Бурятия.

По данным полиции, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Аналогичный случай произошел в Улан-Удэ в 2015 году. Тогда 24-летний военнослужащий-контрактник устроил пожар на Мемориале Победы, в результате чего сгорели венки, были повреждены мраморные плиты. По данным ТАСС, Восточно-Сибирский окружной военный суд приговорил виновного к заключению на год и четыре месяца в колонии-поселении и обязал возместить нанесенный ущерб.

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