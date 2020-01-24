Бродячие собаки едва не загрызли ребенка в Улан-Удэ

В Улан-Удэ расследуется уголовное дело о нападении на ребенка стаи бродячих собак. Оно было возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инцидент произошел вчера в середине дня в 111-м микрорайоне. Свора набросилась на девятилетнего мальчика, который шел в магазин. Животные искусали ребенка, нанеся ему травмы головы, рук и ног.

«Одна из жительниц дома, услышав на улице лай и крики, вместе с матерью выбежала из квартиры. Вместе с проходившим мимо парнем они отогнали от мальчика собак и вызвали скорую медицинскую помощь», - рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Бурятия.

В ведомстве сделали вывод о том, что участившиеся случаи нападения бродячих собак говорят о том, что органы государственной власти и местного самоуправления, которые обязаны отлавливать таких животных, занимаются этим «ненадлежащим образом».

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия